Tientallen scooters op rollerbank bij reeks controles van politie en handhaving

Zo vond er gisteren een controle plaats op het Mosveld onder het viaduct van de Johan van Hasseltweg. Er werden 25 boetes scooterrijders beboet vanwege verkeersovertredingen of technische gebreken. Ook moesten veertien scooters opnieuw worden gekeurd. Een van de bromfietsen bleek 64 kilometer per uur te kunnen rijden. Bij het Noorderparkbad en op het Van der Pekplein werden deze week ook grote scootercontroles gehouden.

In Zuidoost werd gisteren ook een controle gehouden. Zestien scooterrijders werden beboet. Motoragenten zochten de scooterrijders in de buurt op en namen ze mee. De politie schrijft op Instagram dat de motorrijders gezamenlijk in totaal 341 kilometer afgelegden in het stadsdeel. Ook is er een verdachte opgepakt voor het bezit van of handelen in harddrugs. Daarnaast heeft er op Plein '40 '45 in Nieuw-West een controle plaatsgevonden.

Op de Oostelijke Eilanden hield de politie gisteren ook een verkeerscontrole. Deze actie was gericht op fietsers. Agenten deelden maar liefst 97 bekeuringen uit, voor onder meer het vasthouden van mobiele telefoons, het negeren van rood licht, fietsen over de trambaan en fietsen zonder verlichting.