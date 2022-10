Er liggen 2000 bierflesjes in Erl zijn huis, want hij kan ze nergens inleveren: "Ik vind dat raar"

Erl Dekker heeft weinig te klagen, maar sinds een tijdje is er toch één probleem ontstaan. Er liggen namelijk ongeveer tweeduizend lege bierflesjes van het merk Paix-Dieu achter zijn tv. De reden is simpel: Erl kan ze in Nederland nergens inleveren voor statiegeld, dat kan alleen in België waar het bier vandaan komt. In de glasbak gooien is geen optie, omdat hij 0,50 euro statiegeld kan krijgen per flesje.