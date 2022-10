Vrouw shopt in P.C. Hooftstraat met bankpas van hoogbejaard slachtoffer babbeltruc

Een hoogbejaarde vrouw wordt in juni slachtoffer van een babbeltruc. Met haar bankpas wordt vervolgens voor zo'n vijfhonderd euro gepind. Ook bij twee winkels in de P.C. Hooftstraat wordt met de pas betaald, voor ongeveer 1500 euro. De vrouw die verdacht wordt van de betalingen staat goed op beeld. In Bureau 020 deze week die beelden.

Als de zoon van het slachtoffer die avond het verhaal van zijn moeder hoort, weet hij direct hoe laat het is. Na contact met de bank blijkt er dan al voor bijna 2000 euro is verdwenen van de rekening van het slachtoffer.

Het slachtoffer wordt op woensdag 22 juni gebeld door iemand die zich voordoet als een medewerkster van de bank. De persoonsgegevens van het slachtoffer zouden zijn gehackt en iemand zou hebben geprobeerd om een fors bedrag van haar rekening te halen. Even later staat er een nep-koerier voor de deur om haar zogenaamd geblokkeerde pas op te halen. Ze geeft de pas mee aan de koerier.

De vrouw die die transacties doet is eerst te zien aan de Van Baerlestraat. Daar pint ze vijfhonderd euro. Daarna gaat ze winkelen bij twee luxe winkels aan de P.C. Hoofststraat. Van het geld koopt ze onder meer een paar dure slippers. Ze zou te herkennen kunnen zijn aan haar neuspiercing, haar lange witte nagels of haar make-up. Verder is niet uit te sluiten dat ze een pruik droeg en dat dus eigenlijk een heel ander kapsel heeft. Onduidelijk is of ze ook iets te maken heeft met de babbeltruc zelf.

"Het hoogbejaarde slachtoffer in deze zaak is niet alleen bestolen van haar geld, maar ze is ook haar gevoel van veiligheid en vertrouwen kwijt", zegt Anneke de Vries van de politie Amsterdam. "Wij willen graag weten wie de vrouw op de beelden is. Herkent u haar of heeft u andere informatie in deze zaak? Laat het ons dan weten."