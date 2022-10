Politie: woningbrand Zuiderkerkhof zeer vermoedelijk aangestoken

De explosie die gisterochtend ontstond in een woning aan het Zuiderkerkhof in het centrum is het gevolg van een brand die daar woedde. De politie heeft aanwijzingen dat die brand is aangestoken.

Eerder werd er vanuit gegaan dat de brand het gevolg was van de explosie, maar het blijkt dus andersom te zijn. Vier woningen zijn als gevolg van de brand en explosie onbewoonbaar verklaard.

Door de kracht van de explosie sloeg de brand door naar het dak. Vanwege het gevaar en rookontwikkeling werd het complex ontruimd. Niemand is tijdens de explosie gewond geraakt.

Medewerkers van de forensische opsporing hebben onderzoek gedaan in de woningen en concluderen dat de explosie is ontstaan als gevolg van een brand die zeer vermoedelijk is aangestoken. De politie gaat dan ook uit van brandstichting en is op zoek naar buurtbewoners die meer weten over de brand.