De Straten gaat langs bij de vrouwen van de Herenstraat

In De Straten van Amsterdam trekt AT5 de stad in op zoek naar bijzondere verhalen van Amsterdammers uit alle hoeken van de stad. Vandaag zijn we in de Herenstraat in het Centrum.

De Herenstraat is een verbindingsstraat tussen de Herengracht en de Keizersgracht. Het is er in de afgelopen jaren erg veranderd. Waar er vroeger nog een groenteboer en slager zat, zijn er nu voornamelijk cadeauwinkels en restaurantjes te vinden. Een drukke straat, met vooral veel gezelligheid rond de borreluurtjes!

We hebben een prachtig uitzicht over de stad vanaf het dakterras van Marja. Het is daar goed vertoeven in het zonnetje. “Ik kan hier lekker zitten lezen of studeren zonder dat ik gestoord word…Iedereen die hier komt is ook altijd jaloers”. Marja is dertig jaar conservator in het Stedelijk Museum geweest. Ze is nu gepensioneerd, maar heeft haar passie voor kunst niet losgelaten. Via een steile en smalle trap komen we in de woonkamer terecht. De drie bijzondere perzische tapijten trekken meteen onze aandacht.

We staan in de tweedehands boekenwinkel van Marieke. Marieke heeft de winkel twintig jaar geleden overgenomen, maar het bestaat al sinds 1984 in de Herenstraat. Antiquariaat Lont is het enige antiquariaat in Amsterdam dat is gespecialiseerd in kinderboeken. Binnen is het een gezellige chaos: overal waar je kijkt zie je boeken. “Het is mijn grote frustratie dat het zo vol is, maar ik probeer ‘m wel vol te zetten met een heleboel leuke dingen”. Ze laat ons een paar van haar mooiste exemplaren zien van vroeger, tot onze grote schrik aan toe. “Het is een kinderboek maar ik spreek nog steeds mensen die zeggen dat ze hier nachtmerries aan hebben overgehouden”.

Felle kleuren, pailletten en vooral een uitgesproken kledingstijl. Dat kan er maar een zijn: Tessa Koops. Tessa is een modeontwerpster in de Herenstraat. Ze verkoopt gekleurde kleding met veel gekke prints. Ze laat ons zien dat wonen en werken op dezelfde plek helemaal niet zo gek is. “Dit is het enige pand in de straat met maar één voordeur, wat het gelijk een woon-winkelpand maakt”. Een prachtig pand, bijna net zo roze als het huis van Pink Panther.