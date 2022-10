Bodil Ouédraogo, Echobox Radio en Rainbow Soulclub winnaars Amsterdamprijs voor de Kunst 2022

De winnaars van de Amsterdamprijs voor de Kunst 2022 zijn vanavond bekend gemaakt door het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK). In Internationaal Theater Amsterdam op het Leidseplein, oftewel de oude schouwburg, namen ze de prijs in ontvangst. Dit jaar zijn dat Bodil Ouédraogo, Echobox Radio en Rainbow Soulclub.

Visueel kunstenaar Bodil Ouédraogo heeft vandaag de Stimuleringsprijs gewonnen. Vanuit haar bi-culturele achtergrond brengt ze het specifieke karakter van culturen bij elkaar. Ouédraogo is hierdoor een unieke stem in de Nederlandse modewereld.

Werk van het Jaar is deze keer gewonnen door online radiostation Echobox Radio. Het Amsterdamse nachtleven heeft tijdens corona stil gestaan. Samen met dj's en creatievelingen hebben is dit radiostation opgezet. Ze werken hier met een open pitch, wat voor de jury Echobox zo bijzonder maakt.

Hors concours

De derde prijs, in de categorie Bewezen Kwaliteit, is hors concours toegekend aan makerscollectief Rainbow Soulclub. Hier wordt de grens tussen het sociale en artistieke terrein doorbroken volgens de jury. In 2005 werd het collectief opgericht bij de Amsterdamse Regenboog Groep, de stichting die dak- en thuislozen en harddruggebruikers opvangt. Kijk hieronder voor een portret van deze club.