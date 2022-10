Ambtenaren die aannemers voortrokken na giften moeten gevangenis in

De 56-jarige oud-ambtenaar liet aannemers verbouwingen in de woning van zijn partner uitvoeren en accepteerde televisies, een Rolex-horloge en een Apple Watch. "Ook heeft hij zich laten fêteren op een exclusief etentje en is hij op kosten van een aannemer meegevaren op een partyboot. Als tegenprestatie heeft verdachte ook daadwerkelijk de bedrijven bevoordeeld", schrijft de rechtbank in het vonnis. In vier jaar tijd kreeg hij meer dan 65.000 euro voordeel via verschillende aannemers. Het Openbaar Ministerie had eerder zeven maanden celstraf tegen hem geëist.

De tweede voormalige ambtenaar die een gevangenisstraf heeft gekregen heeft in vijf jaar tijd ongeveer 37.000 euro aan voordeel gekregen. De rechtbank schrijft dat de 58-jarige man tijdens de zitting vooral verontwaardigd was over de manier waarop hij door de Rijksrecherche en justitie behandeld werd en dat hij geen zelfinzicht heeft getoond.