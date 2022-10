Ombudsman met 'Ombulance' de buurt in: "Weinig mensen dienen klacht in in Zuidoost"

De ombudsman trekt een nieuw middel uit de kast, namelijk de 'Ombulance'. Met een ombudsman-auto en zijn team dat flyers uitdeelt, gaat Munish Ramlal de wijk in. Vandaag bezoekt hij het Anton de Komplein in Zuidoost om laagdrempelig, zonder afspraak, in gesprek te gaan met bewoners uit de stad.

Niet iedereen kent de ombudsman en zijn werk, maar sommige marktbezoekers waren blij om hem daar in actie te zien. "Er wonen hier mensen die niet leven, maar overleven", vertelt een vrouw. "Er wonen hier mensen die niet weten of ze morgen hun kinderen te eten kunnen geven. Dat betekent dat voor die mensen de drempel heel hoog is om te klagen. Dus die mensen, daar moet je naartoe gaan."

Op het regenachtige plein staat Ramlal open voor een gesprek en voor vragen. Ook zoekt hij actief contact met marktbezoekers. "Omdat ik het als ombudsman belangrijk vind dat ik dichtbij de mensen ben", geeft hij de reden van zijn bezoek aan. "Weinig mensen dienen ook echt een klacht in in Zuidoost, terwijl ze wel een hoop meemaken."

Eropaf

De stad heeft sinds juni een nieuw college, en de ombudsman heeft een duidelijke boodschap voor de nieuwe politici. "Wat ik nieuwe bestuurders en raadsleden zou willen meegeven is: blijf steeds in contact met de stad. Zorg ervoor dat je luistert, ga ook de markt op en met mensen praten. Voer het gesprek en blijf niet in de Stopera zitten achter je computer. Ga eropaf."