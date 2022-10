Deur kledingwinkel ingetrapt, indringer blijkt bewusteloos

Agenten keken vannacht waarschijnlijk vreemd op toen ze een bewusteloze man in een kledingwinkel aan de Kalverstraat vonden. De man is naar het ziekenhuis gebracht.

Rond 2.00 uur ging het inbraakalarm van de winkel af. "Ter plaatse zagen we dat de glazen deur eruit lag", schrijven agenten in een zogeheten Facebookstory.

Ze gingen daarna samen met een politiehond de winkel binnen. In de verder lege winkel lag een man die buiten bewustzijn was op de vloer. Er werd een ambulance opgeroepen en de agenten gingen met hem en het ambulancepersoneel naar het ziekenhuis.

Na ongeveer twee uur onderzoek in het ziekenhuis bleek dat hij lichamelijk in orde was. De man is daarna door de politie meegenomen, maar omdat hij dat niet wilde ging hij 'maximaal in verzet'.

Uiteindelijk kon hij door de agenten onder controle worden gebracht. Hij heeft de rest van de nacht in een politiecel doorgebracht.