Stad NL V Little Amal na lange reis aangekomen in Amsterdam: "Ze weet de harten van mensen te raken"

Ze heeft er al een tocht van ruim 9000 kilometer opzitten. Vandaag is ze in Amsterdam. De levensgrote pop Little Amal stelt een tienjarige Syrische vluchteling voor die op zoek is naar haar moeder. De bedenkers willen met de tocht aandacht vragen voor de situatie van vluchtelingen wereldwijd.

Amal startte haar reis vorig jaar vanuit het Turkse Gaziantep, vlakbij de grens met Syrië. Ze heeft al dertien landen meer dan tachtig dorpen en steden bezocht, waaronder New York, Londen en Parijs. En nu is kleine Amal dus in Amsterdam. Gevolgd door een flinke menigte liep ze van de Dam naar het Anne Frank huis.

Amal - Arabisch voor 'hoop'- is een idee van het theatergezelschap Handspring Puppet Company. De pop wordt bestuurd door vier personen. Volgens artistiek directeur Amir Nizar Zuabi doet Amal overal waar ze komt de harten smelten. "Bij wat we hebben gecreërd hoort ook een grote verantwoordelijkheid. En dat is het verhaal van de vluchtelingen vanuit een andere invalshoek vertellen. Het is interessant om te zien hoe ze wereldwijd de harten van de mensen weet te raken."

Little Amal in Parijs

De reis van Little Amal stopt voorlopig even in Amsterdam. Komende lente reist ze weer verder.