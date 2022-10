Dag na explosie ook schoten gelost op restaurant in Osdorp

Een dag na de explosie restaurant aan Tussen Meer in Osdorp zijn er ook schoten gelost op het restaurant. Vannacht werden er in het raam van het restaurant kogelgaten gevonden. Ook vond de politie kogelhulzen op straat.

Rond 4.00 uur vannacht kreeg de politie de eerste melding van het incident. Niemand raakte door de schoten gewond.

Het restaurant had gisternacht door een explosie al flinke schade opgelopen. Het is nog niet duidelijk er een verband is tussen de twee incidenten. De politie doet daar op dit moment onderzoek naar.