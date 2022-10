Vanavond Studio Jaxie live op het Youtube-kanaal van AT5: voor- en nabeschouwing van Napoli-Ajax

Na de extreem pijnlijke nederlaag in eigen huis tegen Napoli vorige week hoopt Ajax zich vanavond te revancheren in Italië. Vanavond vanaf 18.00 uur kun je weer live bij AT5 terecht voor een Amsterdamse analyse van deze Champions League-kraker. Vanuit de Bloemenbar is het weer tijd voor Studio Jaxie. Via deze link kun je kijken.