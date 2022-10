78-jarige vrouw 5000 euro armer na babbeltruc

Een 78-jarige vrouw uit De Pijp wordt in augustus slachtoffer van een babbeltruc. Ze geeft haar bankpas mee aan een nepmedewerker van de bank. Het is waarschijnlijk diezelfde man die daarna vijfduizend euro aan betalingen doet met de pas van de vrouw. In Bureau 020 deze week beelden van de verdachte.

Het slachtoffer dat in De Pijp woont, wordt op donderdag 4 augustus gebeld door iemand die zegt een ICT-medewerker van de bank te zijn. Er zou een nieuwe pas zijn aangevraagd in verband met een verhuizing. Als het slachtoffer zegt dat dat niet kan kloppen, zegt de man aan de lijn dat er dan iets fout is gegaan en dat ze nieuwe passen en een nieuw rekeningnummer nodig heeft.

Als ze daar niet aan meewerkt, zouden criminelen haar bankrekening leeg kunnen hallen, zegt de man aan de telefoon. Hij haalt het slachtoffer over om haar gegevens in te spreken, waaronder haar pincode. Even later belt een andere zogenaamde bankmedewerker bij de vrouw aan. Dat is waarschijnlijk de man die op de beelden te zien is. Het slachtoffer knipt haar pas door en doet deze in een envelop.