Diefstal elektrische bakfiets in West gefilmd: "Dit moet stoppen"

Elektrische (bak)fietsen zijn inmiddels niet meer weg te denken uit de stad. De fietsen kosten honderden of vaak zelfs duizenden euro's en ook dieven zijn daarvan op de hoogte. Deze week in Bureau 020 een filmpje dat een voorbijganger maakte van een wel heel brutale fietsendief in West, waar dit soort fietsen vaker worden gestolen.

Het filmpje is gemaakt aan de Wilhelminastraat in West. Een man is daar in de nacht van 23 mei iets voor 04.00 uur bezig om het slot van een eleketrische bakfiets open te slijpen. De voorbijganger begint hem te filmen, maar de dief gaat onverstoorbaar verder. Als hij klaar is met het luidruchtige slijpwerk, fiets hij weg op zijn nieuwe, maar gestolen aanwinst. De getuige belt meteen de politie. Mede daardoor wordt de bakfiets even later teruggevonden en worden er twee verdachten aangehouden. Maar de man op de beelden zit daar niet tussen en de politie is dus naar hem op zoek. De elektrische bakfiets in het filmpje heeft een waarde van ruim 4500 euro.

De verdachte fietst weg op de net gestolen bakfiets

"De afgelopen jaren zijn er in deze wijk, maar ook in omliggende wijken en stadsdelen, tientallen elektrische fietsen gestolen. Dat moet stoppen", zegt Marijke Stor van de politie Amsterdam. "Het is onduidelijk of de verdachte op de beelden ook verantwoordelijk is voor andere diefstallen, maar bij deze is hij in ieder geval op heterdaad betrapt en op beeld vastgelegd. Heb je informatie over hem? Neem dan contact met ons op."