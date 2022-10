Misdaad NL V Beelden: handgranaat aan deur van café aan Weteringschans gehangen

De schoonmaker van een café aan de Weteringschans komt op een ochtend in mei aan bij zijn werk, als hij een voorwerp aan de deur ziet hangen. Hij neemt het mee naar binnen en beseft dan ineens wat het is. Hij heeft namelijk net een handgranaat vastgepakt. In Bureau 020 zijn de beelden te zien van de man die de granaat aan de deur hangt.

Op die beelden is te zien dat de man op de vroege ochtend van vrijdag 27 mei aan komt fietsen bij het café. Hij zet zijn fiets neer, loopt naar de deur van het café en pakt iets uit zijn zak. Hij hangt het voorwerp aan de voordeur. De schoonmaker die even later aankomt neemt het voorwerp dus mee naar binnen. Als hij doorheeft wat hij zojuist in zijn handen heeft gehad, belt hij meteen de hulpdiensten. Het Team Explosieven Verkenning (TEV) komt naar het café toe en bevestigt dat het om een handgranaat gaat. De Explosieven Opruimingsdienst van Defensie (EOD) komt vervolgens ter plaatse om de granaat veilig te stellen. Later wordt het explosief op een andere plek tot ontploffing gebracht.

"Gelukkig heeft de handgranaat geen schade aangericht, maar dat had natuurlijk heel anders af kunnen lopen", zegt Marijke Stor van de politie Amsterdam. "Zeker ook omdat de schoonmaker de granaat dus in zijn handen heeft gehad. De aanleiding en toedracht van het incident worden onderzocht. Informatie daarover is welkom bij ons. Verder willen we natuurlijk graag weten wie de man op de beelden is. Ken of herken jij hem? Laat het ons dan weten."