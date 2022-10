De Gashouder gaat vanaf november van het gas af

De Gashouder in het Westerpark draait vanaf november zoveel mogelijk op zonne-energie. Lennart Rottier en Duncan Stutterheim, eigenaren van het Westergasterrein, maken dat vandaag bekend. Het is de bedoeling dat de rest van het terrein de komende jaren ook een verduurzamingsslag maakt.

De Gashouder werd de afgelopen vijf maanden grondig gerenoveerd. Daarbij zijn dak en de gevels gerestaureerd en geïsoleerd. Ook is de lucht- en klimaatinstallatie vervangen.

Het gebouw is onderdeel van de voormalige Westergasfabriek, dat in 1883 werd gebouwd. In gasfabrieken werd uit steenkool stadsgas gemaakt. Tegenwoordig worden in de Gashouder evenementen georganiseerd op het terrein.

Zonne-energie

De 200 extra zonnepanelen die op het dak geplaatst zijn, moeten er verder voor zorgen dat het pand voor het grootste deel op zelfopgewekt energie gaat draaien. Toch blijft het gebouw voor een deel ook nog afhankelijk van het elektriciteitsnet, zegt mede-eigenaar Lennart Rottier. "In de zomer zou dat misschien kunnen, maar over het algemeen zijn er te veel donkere dagen in Nederland om volledig op zonne-energie te vertrouwen."

Met de verbouwing moet het gebouw ook aangenamer worden voor bezoekers. Zo kan de nieuwe klimaatinstallatie elk uur de temperatuur aanpassen naar de wensen van de evenementenorganisatie. Ook beloven de eigenaren een verbeterd ventilatiesysteem dat de lucht in de zaal met '100 procent verse buitenlucht' kan verversen.