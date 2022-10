Liveblog: Ajax-fans onderweg naar stadion van Napels

In Napels loopt het rond voetbalwedstrijden wel vaker uit de hand. Supporters van Ajax kregen daarom al van tevoren het advies geen kleding in de clubkleuren te dragen. "Wij hebben inderdaad ook geen Ajax-shirt aan voor de veiligheid", vertelt een Ajax-fan die op dit moment in Napels is. "Maar waarschijnlijk voor de wedstrijd doen we wel even een shirtje aan, haha."

Overdag is de sfeer in de stad gemoedelijk, maar dat was gisteravond anders, vertelt de fan: "Toen het donker werd, was het wel even grimmig. We stonden bij een grote groep Ajax-fans en hoorden via via dat er Napoli-fans op de been waren. Uiteindelijk is er niks gebeurd, er was ook veel politie rondom de plek waar we stonden. Dat hielp denk ik wel."

Ajax-fan Mark Bary, die met vriendin en schoonfamilie naar de uitwedstrijd gaat, heeft zijn Ajax-shirt voor de zekerheid wel thuisgelaten. "Maar voor de rest is het hier echt prima hoor", vertelt hij.

Om supporters veilig bij het stadion te brengen zijn er bussen geregeld. Die vertrekken bij Stazione Marittima, op zo'n tien kilometer van het stadion. Volgens Mark wordt dat nog wel even spannend: "Je gaat naar een plek waarvan alle Napoli-fans weten dat het een verzamelpunt is voor ons." Rond 15.00 uur vertrekken de eerste bussen naar het stadion. Naar verwachting komen de fans een uur later aan.