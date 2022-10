Liveblog: veel politie op straat in Napels, weinig Ajax-shirts te zien

Voetbaljournalist Marco Lombardi van voetbalmedium CalcioNapoli24 ziet dat het sinds de aankomst van de Ajax-supporters erg onrustig is in Napels. Maandagavond werd een fan neergestoken voor zijn hotel en vannacht raakten meerdere Ajax-fans slaags geraakt met supporters van Napoli.

De journalist kijkt niet raar op van de gevechten gisteravond, vertelt hij tegen AT5. "Het gebeurt wel vaker dat er gevechten ontstaan tussen uitspelende supportersgroepen en de harde kern van Napoli", aldus Lombardi, die in Napels woont. Volgens hem werd het gevecht bij de pizzeria door de Ajaxfans zelf uitgelokt, maar of dat klopt kon de Italiaanse politie kon nog niet zeggen. In het geval van de steekpartij zou het volgens Lombardi een ander verhaal zijn: "Ook hier in Napels zijn we daar geshockeerd over. Voor de Napolitanen is de gebeurtenis het gesprek van de dag".

Volgens Lombardi hoeven de Ajax-supporters zich geen zorgen te maken over hun veiligheid in de stad. "Ik raad de supporters overigens wel aan een straatje om te lopen als ze Napolitaanse hooligans zien. Je kunt ze herkennen aan rook en fakkels." Bij de vraag wie er gaat winnen lacht Lombardi. "Twee weken geleden werden jullie door ons ingemaakt. Ik verwacht niet dat het vanavond anders zal gaan."