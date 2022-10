Bushaltes Stadhouderskade worden toegankelijker gemaakt: "Gelukkig gaat het niet lang duren"

Op de Stadhouderskade bij het Leidseplein worden twee tijdelijke bushaltes omgebouwd naar definitieve haltes. Ze worden toegankelijk gemaakt voor mensen die visueel of lichamelijk beperkt zijn. De halte bij het Leidsebosje is sinds 8 oktober klaar. Nu wordt gewerkt aan de kant van het Zandpad. In Het Verkeer kijken we hoe de werkzaamheden ervoor staan.

Langsrazende trams, toeterende auto's en enorme bussen. Het is één van de drukste plekken in de stad: de Stadhouderskade ter hoogte van het Leidseplein. Nu wordt aan de kant van het Zandpad gewerkt aan een nieuwe definitieve bushalte en wordt het fietspad heringericht. Hier stond eerst, net zoals bij het Leidsebosje, een tijdelijke halte. "De haltes worden opgehoogd zodat ze toegankelijker zijn", vertelt projectmanager Astrid Jelierse. Ook komen er geleidelijnen voor slechtzienden.

De meeste voorbijgangers zijn tevreden over de nieuwe toegankelijkere haltes.

"Het was hier heel slecht en het zag er niet uit", reageert een ondernemer van de Stadhouderskade. Hij heeft niet veel last van de werkzaamheden. "Voordat het beter wordt, moet het altijd eerst een rommeltje worden, maar gelukkig gaat het niet lang duren."

Toch is een andere voorbijganger ontevreden over de werkzaamheden. Ze is slecht ter been en moet van haar fiets afstappen om toch op haar bestemming te kunnen komen. De omleidingsroute had volgens haar beter gekund.