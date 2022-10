Metershoge vlammen slaan uit vrachtwagen bij Holendrechtplein

Een vrachtwagen is vanmiddag in brand gevlogen op het Abcouderpad in Zuidoost, vlakbij het Holendrechtplein. Er waren metershoge vlammen te zien.

Vrachtwagen in brand in Zuidoost

De brand brak rond 16.00 uur uit. De rookwolken waren in de wijde omgeving te zien. In eerste instantie leek het er voor omstanders en de brandweer op dat de vrachtwagen tegen het viaduct was gereden, maar een brandweerwoordvoerder zegt dat uiteindelijk bleek dat de vrachtwagen net voor het viaduct in brand vloog.

Het ging volgens de brandweerwoordvoerder vermoedelijk om een storing met het koelvloeistofsysteem.. De chauffeur kon de vrachtwagen op tijd uitkomen, hij is niet gewond geraakt. De brand is inmiddels geblust. Van de vrachtwagen is weinig meer over.