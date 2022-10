Dit zijn ze: de winnaars van de Omarmprijs 2022

In Podium Mozaïek is vanmiddag de Omarmprijs 2022 uitgereikt. Deze prijs is voor de mooiste Amsterdamse initiatieven die zich inzetten tegen armoede in de stad. De grote winnaar van vanmiddag is het initiatief Giveme5!. Ook stichting Cybersoek en het Codam Coding College zijn in de prijzen gevallen.

Er werden vanmiddag live op AT5 maar liefst drie initiatieven verkozen tot winnaar van de Omarmprijs 2022. De Omarmprijs werd ook dit jaar weer uitgereikt aan drie initiatieven in drie verschillende categorieën. De categorieën zijn: Iedereen perspectief, Iedereen doet mee en Gelijke kansen voor kinderen. In totaal waren er 24 initiatieven. Wie vielen er er in de prijzen?

Stichting Cybersoek In de categorie Iedereen Perspectief is het winnende initiatief stichting Cybersoek. Stichting Cybersoek deelt laptops uit aan Amsterdammers die dat nodig hebben. Voor 20 euro kan je in aanmerking komen voor een laptop van de Cyberbank. Een van de Amsterdammers die op deze manier aan een laptop gekomen is, is Michel. Hij is erg blij dat het initiatief bestaat. "Ik zou zelf zeker een paar maanden voor een laptop moeten sparen. Ik krijg een uitkering dus ik zou het misschien kunnen betalen, maar dat wordt dan misschien een paar weken minder eten."

AT5

Codam Coding College In de categorie Gelijke Kansen voor Kinderen heeft het Codam Coding College gewonnen. Deze opleiding biedt gratis lessen in softwareontwikkeling voor jongeren tussen de 18 en 25 jaar. Volgens het Codam Coding College zou toegang tot kwalitatief hoogstaand onderwijs zou niet mogen afhangen van je inkomen of achtergrond. Daarom betaalt Codam het lesgeld van alle studenten. Eén van de gelukkigen is Britt. "Het is voor mij een ontzettende opluchting dat we geen collegegeld hoeven te betalen. Zeker in deze tijden met inflatie maakt het heel veel verschil."

AT5

Giveme5! De grote winnaar is het initatief Giveme5!. Een project waarbij hotels vijf kamers per nacht beschikbaar stellen voor economisch daklozen. Het idee van Giveme5! begon toen oprichter en sociaal ondernemer Marnix Geus op een winterse dag in de stad Paul tegen het lijf liep. Paul had geen plek om te slapen. Marnix deed een oproep voor donaties om Paul voor een week van de straat te krijgen en in een hotel te laten verblijven. De oproep ging viral, en naast dat er 30.000 euro aan donaties binnenkwam, bood ook Hotel Kimpton De Witt aan om hun kamers beschikbaar te stellen aan daklozen. Dit werd in samenwerking met de Regenboog Groep het startschot voor een grootschalig project: Givemefive!.

AT5

Andere initiatieven Er zijn natuurlijk nog talloze andere initiatieven die vanmiddag helaas niet in de prijzen vielen, maar zich net zo goed inzetten om de armoede in de stad te bestrijden en gelijke kansen voor iedereen te creëren.