Restaurant Tussen Meer moet dicht na beschieting en explosie

Restaurant Ahlan aan Tussen Meer in Osdorp moet op last van burgemeester Halsema zes maanden gesloten blijven. Dat heeft de gemeente zojuist laten weten.

Op 10 oktober vond er in de nacht een explosie voor het pas geopende restaurant. De volgende nacht werd het pand meerdere keren beschoten.

Ernstig aangetast

"De veiligheid van omwonenden en voorbijgangers is door deze incidenten in gevaar gebracht en de openbare orde ernstig aangetast", laat de gemeente weten. "Voor de veiligheid van omwonenden is het al aanwezige cameratoezicht gericht op het pand."

Als het restaurant open zou blijven, zou dat volgens de gemeente een 'ernstig gevaar voor de openbare orde' opleveren. "Omdat er twee incidenten zijn geweest in twee dagen tijd ziet de politie een risico op herhaling. De sluiting van het pand heeft tot doel de openbare orde te herstellen door een periode van rust en het risico op herhaling te voorkomen."

Concurrent

De eigenaar liet gisteren aan AT5 weten enorm geschrokken te zijn. "Ik denk dat er bepaalde zaken zijn die ons liever niet als concurrent hebben." Hij hoopte dat het Noord-Afrikaanse restaurant niet hoefde te sluiten. "Je kan niet met een paar kogelschoten bepalen wie wel open mag blijven en wie niet."

De gemeente kan de sluiting opheffen als het niet meer noodzakelijk is, maar kan het ook verlengen als er een hoog risico op herhaling zou zijn.