Opnieuw drugsstickers met QR-codes in de binnenstad

Dit keer gaat het om een QR-code die naar Whatsapp leidt. Soortgelijke stickers werden eerder op lantaarnpalen op de Wallen aangetroffen. Na het scannen van die QR-codes kwamen smartphone-gebruikers bij een Telegram-groep uit, waar ze een bestelling konden plaatsen.

Burgemeester Halsema zei na vragen van de VVD tijdens een gemeenteraadsvergadering dat het nieuw was dat er zo openlijk reclame werd gemaakt voor de verkoop van drugs. "Dat maakt ook dat het een wat vreemde situatie opleverde. Waarbij je je zelfs kan afvragen of het serieus is, of oplichting. Temeer daar ook aangekondigd wordt dat er met bitcoins betaald kan worden."

De hosts van de gemeente en de wijkagent hebben de stickers weggehaald. "Het kopen van drugs is buitengewoon onverstandig en ontraad ik een ieder", besloot Halsema. "En ik zou zeker niet ingaan op iets onverstandigs en mogelijk ook iets risicovols als het kopen van drugs via stickers op straat."