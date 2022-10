Weer een flinke Napolitaanse dreun voor bijna uitgeschakeld Ajax

Een vrij kansloos Ajax stapte met lege handen van het veld in het Stadio Diego Armando Maradona in Napels. De Amsterdammers verloren met 4-2 van Napoli. Daardoor staat Ajax nu derde in de groep en lijkt overwintering in de Champions League vrijwel onmogelijk.

Als er al Amsterdamse hoop was op een goed resultaat in Napels, dan kon dat na vier minuten de prullenbak in. Via oud-PSV'er Hirving Lozano kwam Napoli op voorsprong. Daarna liet de thuisploeg vaak het balbezit over aan Ajax en dat zette de ploeg van de geplaagde trainer Alfred Schreuder af en toe om in wat kansjes. Het meest dicht bij een gelijkmaker was Steven Berghuis. De creatieve rechtsbuiten schoot randje zestienmetergebied vlak langs de verkeerde kant van de paal.

2-0

Toch waren het weer de Italianen die zeer overtuigend de trekker overhaalden via Giacomo Raspadori. De Napolitaan schoot na een kwartier voetballen de bal overtuigend in de bovenhoek. Ajax-goalie Remko Pasveer kon er alleen maar naar kijken. Zag ook de geschorste Dusan Tadic vanaf de tribune. De aanvoerder pakte vorige week de rode kaart na de 1-6 nederlaag in Amsterdam.

Aansluitingstreffer

Na de rust begonnen de Ajacieden uitstekend. Davy Klaassen kopte een voorzet van Calvin Bassey knap binnen na vier minuten spelen in de tweede helft. Even leek het goede gevoel weer terug te keren bij de Amsterdamse ploeg. Helaas duurde dat maar tien minuten, want toen kwam de bal ongelukkig bij verdediger Jurriën Timber op de hand in het strafschopgebied. Sterspeler Kvicha Kvaratskelia schoot de penalty vervolgens onberispelijk binnen, 3-1. Vlak voor tijd geeft scheidsrechter Felix Zwayer ook Ajax een strafschop na een overtreding op invaller Brian Brobbey. Steven Bergwijn scoort en zorgt weer voor een spannende slotfase.

Blind klungelt

Al kwam Ajax niet meer gevaarlijk voor het doel van de Serie A koploper. Het leed werd alleen maar erger, want Blind loopt achterin te klungelen en gunt Victor Osimhen een niet te missen kans. Daardoor verliest Ajax over twee wedstrijden tegen Napoli met 10-3.

In de slotfase geloofden de Italianen het wel en een armoedig Ajax ook wel. Daardoor verliest Ajax voor de derde keer achter elkaar in de Champions League. Over twee weken mogen de mannen van Schreuder nog hopen op een wonder. Dan wacht het treffen met Liverpool.