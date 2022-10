Schreuder vindt verwachtingspatroon Ajax te hoog: "Zand in de ogen gestrooid"

"Los van het resultaat vind ik dat we een goede reactie hebben geleverd ten opzichte van vorige week", zei Schreuder op de persconferentie na afloop van de wedstrijd. "Er heeft continu een team op het veld gestaan wat de dingen samen deed. Dit was één van onze betere wedstrijden dit seizoen, als je ook meeneemt tegen wat voor tegenstander je speelt."

Nieuwe spelers

Veel journalisten die in de perszaal zaten, leken een andere wedstrijd gezien te hebben. In de vragen die aan de trainer gesteld werden, waren termen als 'kat en muisspel' en 'Europa League-niveau' te horen. Daar kon Schreuder zich niet in vinden, maar: "Je ziet wel dat we veel nieuwe spelers hebben in de selectie. Dat moet met elkaar gaan samenspelen."

Omdat er in de zomer veel belangrijke spelers zijn vertrokken, vindt de trainer dat er op dit moment te veel van Ajax verwacht wordt. "Ik denkt dat we iedereen in het begin wat zand in de ogen hebben gestrooid, omdat we zo'n goede start hebben gehad. Met vooral die wedstrijd tegen Rangers waarin we heel goed waren. Maar uiteindelijk heeft dit elftal gewoon tijd nodig. Wat anderen daarvan vinden, interesseert me niet."