In de koopkrachtcrisis is boodschappen doen voor Priscilla: scherpe keuzes maken

Hoge energiekosten, gierende inflatie en dus sterk stijgende prijzen; steeds meer mensen worden de dupe van de koopkrachtcrisis. We volgen de komende weken Amsterdammers in het dagelijks leven. Hoe knopen zij de eindjes aan elkaar? Vandaag doen we boodschappen met Priscilla de Jager die samen met haar zoontje in Nieuw West woont. En dat is een flinke uitdaging.

Priscilla heeft een baan van 32 uur per week als verzorgende in een instelling voor Korsakov-patiënten. Haar netto inkomen is samen met de eenoudertoeslag 2350 per maand. Toch kan ze moeilijk rondkomen omdat ze door omstandigheden in de schulden is geraakt. En dus moet er op elk moment van de dag geld bespaard worden.

Haar auto gebruikt ze alleen in noodgevallen. En met een piepklein boodschappenlijstje in haar hand moet ze in de supermarkt scherpe keuzes maken. "Vlees eten we niet meer. Dat is voor ons te duur geworden."