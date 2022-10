Beatrijs (28) liep zwaar hersenletsel op na aanrijding Churchilllaan: "Over volledig herstel wordt niets gezegd"

Beatrijs Bijl wordt november vorig jaar op de Churchilllaan in Zuid van achteren aangereden door een auto. De dader gaat er vandoor, de Amsterdamse voor dood achtergelaten. Beatrijs overleeft het ongeluk, maar loopt zwaar hersenletsel op. Nu ruim elf maanden later zit ze nog steeds in een revalidatiecentrum in Woerden. Drie weken na het ongeluk pakt de politie een verdachte op, een 37-jarige man uit Utrecht.

In de nacht van 5 op 6 november 2021 is Beatrijs op weg naar huis. Rond 05.40 uur - ze is bijna thuis - wordt ze van achteren door een auto geramd. Een enorme knal, getuigt een hardloper die het zag gebeuren. Eerder het geluid van een aanslag dan van een ongeluk. Beatrijs blijft roerloos op straat liggen, de dader vlucht weg. Niet veel later wordt de auto in Utrecht aangetroffen. "De hele voorruit lag eruit.”

We ontmoeten Beatrijs en haar oudere zus Elizabeth ruim elf maanden later in een revalidatiecentrum in Woerden. De nu 28-jarige Beatrijs – ‘Trijs’ voor vrienden en familie – kan zich van het ongeluk helemaal niets meer herinneren.

“De hele dag herinner ik me eigenlijk niet meer. Ook de weken daarvoor niet. Ik had net een nieuwe baan. Ik kan me niet meer herinneren dat ik op dat bedrijf geweest ben. En ik ben er heel vaak geweest.”

Elizabeth: “Beatrijs lag op straat. Een hardloper heeft 112 gebeld en toen is er een traumateam gekomen. Ze moest op straat al gereanimeerd en geïntubeerd worden. Toen is ze meteen geopereerd. Een deel van de schedel is weggehaald omdat de hersenen aan het zwellen waren. Waarbij ze meerdere hersenbloedingen en enorme hersenkneuzingen heeft gehad. Toen heeft Trijs eerst een hele tijd op de intensive care gelegen. Het was belangrijk dat de druk in de hersenen niet te veel opliep. Niemand wist of ze eruit zou komen. Na drie dagen is ze uit de coma gehaald, maar dat gaat dan heel langzaam. Dat is geen kwestie van dagen maar van weken. Een paar dagen later heeft Beatrijs voor het eerst een woord kunnen zeggen.”

Beatrijs: “In het ziekenhuis was een arts die ‘goedemorgen’ zei. Ik zei ‘goedemorgen’ terug. Iedereen schrok zich rot. Want ineens sprak ik.”

Elizabeth: “Toen Trijs uit coma kwam en begon te praten heeft ze ook een hele tijd gehad dat ze zong. Ze heeft ook nog een hele fase Engels gesproken. Toen was ze opeens aan het werk, orders aan het uitdelen. ‘We have to close the deal, so who’s gonna pick it up today. It’s very important, shit has to be done’.”