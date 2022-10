FC Amsterdam-succescoach Pim van de Meent (84) overleden

De uit Den Haag afkomstige Van de Meent begon zijn trainerscarrière in 1969 bij PEC Zwolle. Na een jaar vertrok hij naar DWS waar hij tot 1972 werkzaam was. Dat was de opmaat voor zijn succesperiode bij FC Amsterdam. In 1974 loodste hij de voormalige Amsterdamse profclub naar de vijfde plaats in de eredivisie en een seizoen later reikte hij tot de laatste acht in de UEFA Cup. Onder meer Internazionale werd toen uitgeschakeld door FC Amsterdam.