Meerderheid raad wil een bufferzone tussen abortuskliniek en demonstranten

Een meerderheid van de raad zegt de motie te steunen om een bufferzone in te stellen van minimaal vijfentwintig meter tussen de abortuskliniek en demonstranten. "Het recht op demonstreren is geen vrijbrief voor intimidatie."

Volgens directeur Rob Benschop van de abortuskliniek aan de Sarphatistraat staan er gemiddeld één à twee keer per maand anti-abortusdemonstranten aan de overkant van de straat met spandoeken en folders. "Ze blokkeren de toegang of roepen de vrouwen na als ze niet geïnteresseerd zijn in de boodschap van de demonstranten. Het doel is niet om te demonstreren, het doel is om te intimideren en verhinderen dat mensen een medische behandeling ondergaan. En dat moet stoppen", vertelt Benschop.

Fractievoorzitter Ilana Rooderkerk van D66 dient daarom begin november een motie in. Na een rondgang van AT5 blijkt dat een meerderheid van de raad deze motie steunt. "De demonstranten staan nu recht tegenover de kliniek. Op de plek waar vrouwen hun fietsen parkeren", vertelt Rooderkerk. Dan krijgen ze folders in hun handen gedrukt of krijgen verwensingen naar hun hoofd geslingerd. Op deze manier wordt ze echt het recht op zorg ontnomen."