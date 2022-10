Amsterdammers naar energiemarkt voor tips: "Zit met een dubbele bontjas in m'n salonkamer"

In West konden Amsterdammers zaterdag op de markt horen hoe ze energie kunnen besparen. Op de Ten Katemarkt en bij De Hallen werden verder ook spullen uitgedeeld waarmee je je huis kunt isoleren. En dat is voor sommige voorbijgangers geen overbodige luxe. "Ik verrek af en toe van de kou"

"De verwarming een paar graadjes omlaag", is zaterdag een veelgehoorde tip. Maar soms komt er ook iets voorbij wat je minder vaak hoort. "Zet je pan in het zonnetje, dan is 'ie al warm voor je hem gaat gebruiken", zegt Peter Siegel van Stichting !Woon.



Voorbijgangers treffen nu ook al maatregelen. "Ik zit met een dubbele bontjas aan in m'n salonkamer", zegt een man. "Ik slaap nu in een pyjama", zegt een ander. "Iets wat ik normaal nooit doe, maar dat moet dan maar dit jaar. "

Kou lekkerder gaan vinden

Ook netwerkorganisatie 02025 staat met een kraampje op de markt. "We kunnen deze winter met elkaar echt wel even minder kwaliteit voelen en dan kom je in een hele nieuwe kwaliteit", zegt Pauline Westendorp. "En dan ga je merken dat je kou eigenlijk veel lekkerder vindt."



Voor wie de markt gemist heeft en toch wel wat tips kan gebruiken, is er een energiecoach. Als je advies nodig hebt komt die gratis bij je langs. "Je kan ervan uitgaan dat je minimaal 200 euro per jaar bespaart als hij langs is geweest", zegt Siegel.