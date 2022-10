Gemeente moet zelf woning vinden voor vrouw die na bedreigingen huis verliet

Voor een vrouw die in 2018 haar particuliere huurwoning verliet, moet de gemeente een passend alternatief vinden. Dat oordeelde de rechtbank afgelopen woensdag. Volgens de rechter is de gemeente verplicht om afspraken die het vorig jaar maakte na te komen.

De vrouw woonde tussen 2017 en 2018 korte tijd in een particuliere huurwoning in Amsterdam-West. Daar kreeg ze te maken met 'ernstige overlast en bedreigingen door een buurvrouw', is te lezen in het vonnis. Na gesprekken met ambtenaren van de gemeente besloot de vrouw het huis te verlaten.

Volgens de vrouw beloofde de gemeente daarbij dat het een nieuwe passende woning zou vinden. Valse voorwendselen, noemt de vrouw ze inmiddels: een nieuwe woning is na 3,5 jaar nog niet gevonden en de gemeente spreekt inmiddels tegen dat het die afspraken heeft gemaakt.

Afspraken

Volgens de gemeente is de vrouw in 2018 alleen beloofd dat ze geholpen zou worden bij het zoeken naar de woning. Hoewel dat volgens de rechter inderdaad het geval is, maakte de gemeente in 2021 bij de bestuursrechter opnieuw afspraken. Dit keer wél met de belofte ook zelf een huis voor de vrouw te regelen.

Volgens de rechter is de gemeente daarom verplicht is om binnen twee maanden een passende, particuliere woning voor de vrouw te regelen. Lukt dat niet, dan moet er voor iedere dag na die termijn een dwangsom van 1.000 euro aan de vrouw overgemaakt worden. Aan die dwangsom zit een maximum van 25.000 euro.

Sociale huur

Bij de afspraken die in 2021 werden gemaakt, beloofde de gemeente om in eerste insantie naar een sociale huurwoning te zoeken. Omdat dat niet op tijd is gelukt, moet er nu ook naar particuliere woningen worden gekeken. De extra huur die de vrouw daardoor eventueel moet betalen, komt op rekening van de gemeente.

De gemeente moet de woning overigens in een andere woonplaats zien te vinden, omdat de kinderen van de vrouw daar inmiddels naar school gaan. Om welke plaats het gaat, is om privacyredenen niet bekendgemaakt.