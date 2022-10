Twee gewonden na schietpartij op Centraal Station

De schietpartij was rond 00.30 uur in de stationshal aan de De Ruijterkade, de kant van het IJ. Het was toen nog vrij druk op het station. De twee slachtoffers zijn met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis.

Hoeveel schutters bij het incident betrokken waren is nog niet duidelijk. De politie heeft gezocht naar mogelijke verdachten, maar zij hebben niemand gevonden. Er werd gevreesd dat de dader(s) misschien het Centraal in waren ingerend, daardoor werd een deel van het station afgezet.