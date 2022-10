Automobilist opgepakt na aanrijding op A10 Noord

Getuigen hebben de politie laten weten dat de aanrijding op de afrit plaatsvond. Daar zou het verkeer stil hebben gestaan of langzaam hebben gereden, waarna een automobilist achterop een andere auto knalde. Die laatste auto schoot door de klap door de middenberm de hoofdrijbaan van de snelweg op.

Bij het ongeval raakten beide auto's zwaar beschadigd. Voor de inzittenden liep het ongeluk met een sisser af. Ze zijn door ambulancepersoneel nagekeken, maar niemand hoefde mee naar het ziekenhuis.

De bestuurder van de donkergekleurde BMW is door agenten meegenomen naar het politiebureau. Hij is opgepakt op verdenking van het overtreden van Artikel 5 van de Wegenverkeerswet, dat gaat over gevaarlijk rijgedrag. Zijn rijbewijs is ingenomen.

Afrit S116 is vanwege het politieonderzoek voorlopig dicht. Ook twee van de drie rijstroken van de A10 Noord dicht. Verkeer staat daardoor in de file. De file begint net na de Coentunnel al.