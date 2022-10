Drugsgebruiker die duo gijzelde en bloempotten naar agenten gooide blijft op vrije voeten

Een 57-jarige man die op 20 februari 2020 twee mensen tegen hun wil vasthield in een woning in De Pijp hoeft niet de cel in. Dat heeft de rechter deze week geoordeeld.

Het OM eiste daarom geen straf. De rechtbank nam ook de conclusie van de deskundige over. Het zou inmiddels goed gaan met de man. Hij heeft vrijwillig contact met het Jellinek Outreachend Team (JOT) en een 'signaleringsplan' opgesteld om zo 'een terugval in manie en drugsgebruik vroegtijdig te signaleren'.

Een psychiater concludeerde dat hij een posttraumatische stress-stoornis en een bipolaire stoornis heeft. Ook heeft hij 'een stoornis in het gebruik' van alcohol, cocaïne en cannabis. Tijdens de gijzeling had hij ook middelen gebruikt. De deskundige adviseerde om hem niet te vervolgen.

"Verdachte is zich bewust van het belang van rust en regelmaat om een nieuwe escalatie te voorkomen", schrijft de rechtbank in het vonnis. "In dat kader is het van belang dat verdachte nauw contact blijft houden met zijn behandelaars om het risico op een terugval in een manie zo klein mogelijk te houden. Zowel verdachte als zijn behandelaars zijn zich hiervan bewust."

Kans op herhaling zou klein zijn, waardoor hij niet gedwongen opgenomen wordt. De man moet wel 542,61 euro betalen aan een eigenaar van een autobus, die de bus moest laten repareren en die dag vanwege de afzetting van de straat niet naar zijn werk kon.