Ajax is opnieuw koploper na zevenklapper tegen zwak Excelsior

Ajax heeft met ruime cijfers afgerekend met Excelsior Rotterdam. De Amsterdammers waren uiteindelijk met 7-1 te sterk voor de promovendus. Daardoor neemt Ajax de koppositie in de eredivisie weer over van PSV.

Het was al snel duidelijk dat Ajax een gemakkelijke avond zou beleven tegen Excelsior. De Amsterdammers vielen vanaf het begin aan en lieten geen uitbraken toe. Jorge Sánchez, die opnieuw Devyne Rensch verving, schoot na twaalf minuten nog op doelman Stijn van Gassel.

Enkele minuten later kon de Mexicaan wél juichen, nadat hij een rebound afmaakte: 1-0. Het was Steven Berghuis, die na een klein halfuur de marge van Ajax verdubbelde. Daarna miste Brian Brobbey -die de voorkeur kreeg boven Mohammed Kudus- twee grote kansen. Driemaal bleek scheepsrecht op slag van rust: 3-0.

Binnen twintig minuten na de rust was het duel helemaal beslist. Eerst maakte Brobbey zijn tweede van de avond, voordat Dusan Tadic bij de 5-0 het laatste tikje. De honger naar doelpunten was nog niet gestild voor Ajax, want Steven Bergwijn pikte er ook eentje mee: 6-0.

De ingevallen Kudus maakte uiteindelijk de laatste treffer van de Amsterdammers. In de blessuretijd scoorde Excelsior nog 7-1, maar spannend werd het uiteraard niet. Door de zege pakt Ajax de koppositie weer over van PSV.