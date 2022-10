Geen treinen tussen Amsterdam en Weesp door wisselstoring

Op het spoor vielen vanochtend meerdere wissels uit. Een woordvoerder van ProRail laat weten dat de storing het gevolg is van een kortsluiting in een relaishuisje. Een aantal wissels doet het inmiddels weer.

Wanneer de storing weer helemaal is verholpen, is nog niet bekend. Ook is het niet duidelijk hoe er in het relaishuisje kortsluiting kon ontstaan.