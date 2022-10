Schade in woning Osdorp na ontploffing in wc

In de wc van een woning aan de Jan Smitstraat in Osdorp heeft vanochtend een ontploffing plaatsgevonden. Ook brak er een kleine brand uit. Niemand raakte gewond. Wel is de woning aanzienlijk beschadigd.

Volgens de woordvoerder van de brandweer ligt de oorzaak bij een wierrookstokje dat in de wc brandde. Het vuur zou daarna in aanraking zijn gekomen met een brandbare stof. Mogelijk gaat het hierbij om benzine.

Nadat de brandbare stof vlam vatte, ontstond er volgens de brandweer een zogenoemde 'drukgolf', waardoor meerdere onderdelen van de woning ontzet raakten en er een kleine brand uitbrak.

Rook

De bewoner was op het moment van de ontploffing thuis, maar hij raakte hij niet gewond. Wel heeft hij rook ingeademd die bij de brand was vrijgekomen. Hij is hiervoor nagekeken door ambulancepersoneel. De brand is inmiddels geblust door de brandweer.