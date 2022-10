Blauwe Moskee over LHBTI-brief Halsema: "Plaatst ons in positie van dader"

"Er wordt specifiek aan moskeeën gevraagd om vanavond daarnaartoe te gaan om die handtekening te zetten. Maar dan maak je me ook niet meer onderdeel van de oplossing, dan maak je me ook niet meer tot iemand die betrokken is bij slachtoffers, dan plaats je me in de positie alsof ik de dader ben", zegt Nourdeen Wildeman vandaag, de woordvoerder van de Blauwe Moskee over de verklaring die gisteren veel stof deed opwaaien.

Kerken en sjoels hebben niet zo'n brief gehad, volgens Wildeman. Een woordvoerder van burgemeester Halsema zegt dat die wel al waren gemaild met een uitnodiging voor dezelfde opzet, maar dat er nog geen datum voor een bijeenkomst was gepland. "Het liep niet helemaal synchroon in de tijd", aldus de woordvoerder. Maar verder is er alom verbazing op de Stopera over de reactie van de gebedshuizen, omdat iedereen sinds het voorjaar het erover eens was dat zo'n gezamenlijke verklaring er moest komen.

Maar de brief die afgelopen donderdag bij de moskeeën op de deurmat viel, schoot vrijwel overal in het verkeerde keelgat. Wat daarbij ook meespeelde was de tekst van de concept-verklaring en omdat er in de brief stond dat de religieuze instellingen hiermee hun positieve kracht voor de stad konden laten zien.



"Ik dacht dat dat het beeld was dat gemeente al van ons had. Wij gaan niet op commando naar de gemeente toe om een opinie vast te leggen om daarmee in een keer te bewijzen dat we deugen", aldus Wildeman.



DENK-fractievoorzitter Sheher Khan vindt de handelwijze "onzorgvuldig en niet gelijkwaardig". Maar hij vindt ook dat het geloofsaspect niet terug hoort te komen in de verklaring: "Houd het bij de straatcultuur, want dat is een vaststaand feit. Volgens mij speelt het geloof helemaal geen rol bij anti-LHBTI-geweld, eerder het tegenovergestelde. Het geloof zorgt er juist voor dat mensen zich goed gedragen."



Na het herfstreces komt er een spoeddebat over de kwestie in de raad. Overigens wil DENK dat die gezamenlijk verklaring stadsbreed tegen anti-lhbti-geweld er nog wel komt. De Blauwe Moskee slaat een nieuwe uitnodiging niet bij voorbaat af: "Tuurlijk, we hadden heel veel goede gesprekken, en ik hoop ook dat die blijven."