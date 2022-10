Kale & Kokkie over woedende Schreuder: "Beetje zelfkritisch zijn mag ook, hè?"

"Omdat hij natuurlijk best wel wat over zich heen heeft gekregen de afgelopen tijd", zegt Kale. "Het is natuurlijk ook heel lang doorgegaan zijn kant uit. Daar zijn we zelf ook debet aan geweest, zo eerlijk moet je zijn. Maar ik vind dat ook deels terecht. Als jij blijft volharden in een bepaalde speelwijze en in een bepaalde opstelling, dan kan je verwachten dat daar kritiek op komt. Bij een club als Ajax is dat van alle dagen en zal dat altijd zo blijven zijn."

Kokkie heeft iets minder begrip voor de boosheid van Schreuder, zegt hij vanaf zijn Belgische vakantieadres."Dan deed hij wel heel stoer gisteren bij de persconferentie, maar ik denk dat hij zelf wel een klein beetje weet dat hij een beetje fout zit. Overdreven theater wat je na afloop maakt. Zorg dat je wedstrijden blijft winnen, vriend, dat is het enige wat we kunnen zeggen."