Overleden bewoner pas na weken gevonden in woning in De Baarsjes: "Dit gun je niemand"

In een woning aan de Van Spilbergenstraat in De Baarsjes is dit weekend een lichaam gevonden. Het gaat naar alle waarschijnlijkheid om de bewoner, die er zo'n zes weken heeft gelegen.

Buren trokken aan de bel. Een van de bewoners zegt dat hij last kreeg van maden in zijn badkamer en dat een andere buurman ook maden in zijn woning had. "Toen zijn we gaan nadenken, waar zou het vandaan kunnen komen? En de rest van de buren zagen we allemaal nog wel, maar hem niet." Aankloppen bij de woning werkte niet en de buren konden de man niet op een andere manier bereiken. De buurman zegt dat hij woningcorporatie Rochdale belde, maar dat zij niets deden. Daarna deden de buren een melding bij de politie, die de man vond. Volgens de buren zou de man begin september voor het laatst contact met iemand hebben gehad.

"Het was een hele fijne man, een hele gulle man ook. Er waren nooit problemen" buurman

De buurman voelt zich zelf ook schuldig. "Ik had niet zo goed contact, het was wel, 'hoi hoe gaat het?', maar dat was het ook. Het was niet dat ik hem twee dagen niet zag en even naar hem liep. Het was een hele fijne man, een hele gulle man ook. Er waren nooit problemen. Hij was altijd lief. Dat je dan zo ten einde komt, dat gun je niemand." De politie zegt dat uit onderzoek is gebleken dat de man niet door een misdrijf is overleden. Er kan alleen nog niet met honderd procent zekerheid gezegd worden dat het inderdaad om de bewoner gaat. De identiteit moet nog vastgesteld worden door middel van een dna-test en dat duurt waarschijnlijk nog twee weken.

"Het is een verschrikkelijk, het gebeurt helaas in een grote stad" woordvoerder rochdale

Een woordvoerder van woningcorporatie Rochdale zegt geen enkele aanleiding te hebben om te denken dat het om iemand anders ging. De man stond niet bekend als overlastgever en betaalde altijd netjes zijn huur. "Het is een verschrikkelijk, het gebeurt helaas in een grote stad", zegt de woordvoerder. Of Rochdale inderdaad een melding van bewoners kreeg, kon hij gisteren nog niet zeggen. De woning van de bewoner, twee woningen van buren en het trappenhuis worden nog schoongemaakt. In een van de woningen moet het laminaat bijvoorbeeld weggehaald worden en in een andere woning zaten er maden in het plafond. De buren zitten in een hotel en blijven daar nog een aantal dagen. "Rochdale heeft dat wel goed opgepakt. Ze betalen het hotel inclusief ontbijt en de reiskosten", vertelt de buurman.

"Ik woon hier al zeventien jaar, in die tijd hebben we wel een band opgebouwd" buurman

Hij hoopt bij de uitvaart van de man, die tussen de 50 en 60 jaar oud is, te mogen zijn. "Ik woon hier al zeventien jaar, in die tijd hebben we wel een band opgebouwd. Hij heeft mij als kleine jongen zien opgroeien. Als ik op het balkon een peukje stond te roken en hem zag, hadden we altijd een praatje. Ik zou wel een bloemetje voor hem willen neerzetten en iets willen zeggen."