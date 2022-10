Politie weet niet wie overleden man is en toont foto

De politie heeft vandaag een foto verspreid van een overleden man die op 28 september werd gevonden op de Amsteldijk, ter hoogte van de Torontobrug. De identiteit van de man is nog steeds niet bekend en de politie hoopt zo tips te krijgen.

De man werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De politie zette daarna de omgeving af en deed onderzoek. "Het onderzoeksteam gaat niet uit van een misdrijf", laat de politie weten.

Hij is 1.62 meter lang, heeft een slank en mager postuur, hele lichte blauwe ogen, een slecht gebit, donkerblond licht rossig met grijs doorweven krullend haar, is kalend op het achterhoofd en heeft een volle baard en snor.

De man droeg die dag drie donkerkleurige truien en vest, een zwarte broek, zwarte sneakers met witte strepen van het merk Adidas. Hij heeft drie littekens op de rechterzijde van zijn buik en heup. De littekens zijn mogelijk afkomstig van een blindedarmoperatie. Op de rug zit aan de rechterzijde ook een litteken.

De foto, die als schokkend kan worden ervaren, is hieronder of hier te zien. Wie de man kent of weet waar hij verbleef, wordt gevraagd zich bij de politie te melden.