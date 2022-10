Regian Eersel uit Zuidoost vecht vrijdag om wereldtitel Muay Thai in Maleisië

Regian Eersel uit Zuidoost is volop bezig met een nieuwe uitdaging. Wereldkampioen worden in een andere sport. Hij is namelijk al 10-voudig wereldkampioen in het kickboksen maar staat vrijdag in de ring voor een WK-gevecht in het Muay Thai-boksen.

Kickboksen doet Eersel al sinds 2008 bij team Sityodtong in het Amsterdams Boks Centrum (ABC) aan het Holendrechtplein in Zuidoost. De inmiddels 29-jarige Amsterdammer werd in mei 2019 wereldkampioen lichtgewicht in het kickboksen bij ONE Championship en sindsdien is hij ongeslagen.

Het gevecht wordt gehouden in Kuala Lumpur in Maleisië. Eersel is in Azië een bekende vechter en wordt vaak op straat aangesproken voor een foto of handtekening. Echt wat anders dan in Nederland. "Europeanen staan daar wat dat betreft heel nuchter in. Het boeit ze weinig. Terwijl ze je in Azië echt zien als een superster omdat ze je op televisie hebben gezien", zegt Eersel.

Zijn tegenstander is de Thaise Sinsamut Klinmee, momenteel huidig Muay Thai wereldkampioen in de lichtgewicht divisie. Eersel verwacht een 'zware pot' zal zijn waarbij de kansen 'fifty-fifty' zijn. Zijn tactiek?: "Ik weet dat hij het niet gewend is om onder druk te staan en als je mij kent weet je dat ik altijd veel druk zet. Ik denk dat hij daar onder zal bezwijken."

The Immortal

Zijn vechtersnaam The Immortal -de onsterfelijke- kreeg hij van zijn vrienden omdat hij tijdens zijn kickbokspartijen in de jeugd nooit moe leek te worden. Tijdens de rondes door nam hij een slokje water, luisterde hij naar wat de trainer te zeggen had en stond daarna, midden in de ring, met zijn armen over elkaar te wachten tot zijn tegenstander klaar was met zijn 'pauze'.

Voor wie The Immortal in actie wil zien kan de partij online kijken op 21 oktober via Prime.