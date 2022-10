Twee gewonden bij schietpartij op Oude Turfmarkt

Rond 18.50 uur kwamen er meerdere meldingen binnen bij de politie. Er werden verschillende locaties doorgegeven, naast de Oude Turfmarkt werden ook het Rokin en de Taksteeg genoemd. Volgens de politiewoordvoerder gaat het om dezelfde schietpartij en lijkt de Oude Turfmarkt de juiste locatie.

Meerdere omstanders zeggen tegen AT5 dat ze drie of vier knallen hoorde. Er zijn drie ambulances opgeroepen. Ook is er een traumahelikopter in de buurt geland. "Het is nog onduidelijk wat de aanleiding is, maar we gaan op dit moment niet uit van een gerichte actie", zegt de politiewoordvoerder.