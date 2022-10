Gewonden schietpartij centrum waren nietsvermoedende omstanders

De twee vrouwen die gisteren gewond raakten bij de schietpartij in de Taksteeg in het centrum, waren nietsvermoedende omstanders. Dat meldt de politie. De vrouwen komen uit Duitsland.

De vrouwen, 22 en 26 jaar, werden kort na het schietincident aan het begin van de avond op de Oude Turfmarkt aangetroffen. Eén van hen is in het ziekenhuis opgenomen. De ander is door ambulancepersoneel nagekeken, maar mocht na controle naar huis.

De eerste meldingen van de schietpartij kwamen gisteravond rond 18.50 binnen bij de politie. Meerdere omstanders zeggen tegen AT5 dat er drie of vier knallen te horen waren. Er zijn drie ambulances opgeroepen. Ook landde er een traumahelikopter in de buurt.

Onderzoek

De politie is op zoek naar twee verdachten, die kort na de schietpartij zijn weggerend. Het is niet duidelijk welke richting ze zijn opgegaan.

Ook is nog niet duidelijk wat de aanleiding is geweest van dit schietincident. Op dit moment wordt dat door de recherche onderzocht. De politie is voor meer informatie op zoek naar getuigen.