Maaltijdbezorger Deliveroo vertrekt definitief uit Nederland

Wat in augustus al aangekondigd werd, is nu definitief: bezorgdienst Deliveroo vertrekt uit Nederland. Dat schrijft het bedrijf in een mail aan haar medewerkers en klanten. Na 30 november is de Nederlandse tak van Deliveroo opgeheven.

Flickr/eugenuity

Vakbond FNV maakt bekend dat 9000 riders van Deliveroo een vergoeding zullen krijgen. Een rider ontvangt 138% van het bedrag dat hij in augustus 2021 en augustus 2022 heeft verdiend. Dit bedrag is gebaseerd op het gemiddelde maandbedrag dat in die periode is verdiend. Het bedrag wat daar uit rolt, wordt vermenigvuldigd met het aantal jaar dat iemand voor Deliveroo heeft gewerkt en vervolgens door 3 gedeeld.

Anja Dijkman van FNV noemt de afspraken die met Deliveroo gemaakt zijn 'uniek'. Volgens haar is het voor het eerst dat er afspraken zijn gemaakt met een platform dat uit Nederland vertrekt. "De FNV wil dat recht gedaan wordt aan de maaltijdbezorgers; dit is een redelijke compensatie", zegt Dijkman. "Deliveroo wil niet nog meer juridische procedures. Overigens zijn riders vrij om het aanbod wel of niet te accepteren." De FNV vreest nu dat oud Deliveroo-medewerkers voor een andere bezorgdienst aan de slag gaan. Dijkman wijst erop dat deze bedrijven zich niet aan de wet- en regelgeving houden. "We mogen hopen dat de overheid, met name de belastingdienst, eindelijk gaat handhaven en schijnzelfstandigheid een halt toeroept. Dit duurt al veel te lang en zet feitelijk een bijl aan de wortel van ons arbeidsrecht."