Dieren en medewerkers onwel in dierenkliniek op IJburg na vreemde lucht

In een dierenkliniek aan de IJburglaan op IJburg zijn vanmiddag een aantal dieren overleden en onwel geworden. Er werd een vreemde lucht geroken door de medewerkers. Ook raakten twee medewerkers van de kliniek onwel. Wat de precieze oorzaak is voor het overlijden van de dieren is niet duidelijk, volgens de brandweer hoeft de vreemde lucht geen direct verband te zijn. De dieren die zijn overleden zouden aan een natuurlijke dood zijn gestorven volgens de dierenkliniek.