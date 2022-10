Buurtmoeders kunnen onrust in Osdorp niet voorkomen: "Je weet wanneer je weg moet gaan"

Vernielingen, opstootjes en vooral veel zwaar vuurwerk: al drie avonden zorgen jongeren voor problemen in Osdorp. Veel problemen in de wijk kunnen in de kiem worden gesmoord door de buurtmoeders van Nieuw-West, maar ook zij kunnen de onrust deze keer niet voorkomen. "Als er een reden of een oorzaak zou zijn, dan zouden we makkelijker een oplossing hebben."