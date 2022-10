Foutje bedankt: Buienradar voorspelt gloeiendhete week met temperaturen van 35 graden

De mensen die even Buienradar aan het checken zijn voor het weer de komende dagen liepen waarschijnlijk al naar de kast op zoek naar de zomerkleding. De weerapp voorspelt namelijk dat het vanaf volgende week 35 graden wordt. Ook de wind is pittig; uit het zuidwesten met een kracht van 7. Maar: 'foutje bedankt', Buienradar laat op Twitter weten dat de voorspelling niet klopt.

"Hou het hoofd koel mensen! Door een fout in onze datafeed worden volgende week extreem, tropische temperaturen weergegeven in onze lange termijn verwachting. We doen ons best het probleem zo snel mogelijk te verhelpen", aldus Buienradar.