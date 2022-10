Wie kent Amsterdam het beste? AT5 zendt De Grote Amsterdam Quiz live uit

De quiz wordt jaarlijks gehouden in aanloop naar het 750 jarig bestaan van Amsterdam in 2025. De vragen gaan over allerlei thema's. Van vragen over Gerard Reve en Ajax en van Zuidoost tot diep in Noord: alles komt voorbij.

Een aantal van de deelnemers hebben een ticket voor de quiz weten te bemachtigen door een pubquiz te winnen. Op 80 locaties door de hele stad werden er pubquizzen georganiseerd. In café Lust werden eerder al de hersenen gekraakt om vragen te beantwoorden als: Wonen er meer mannen of vrouwen in de stad, wat deed een 'porder' en wat is de langste straat van Amsterdam? In zorgcentrum Eben Haëzer Cordaan in Zuidoost hoopten bewoners de prijs in de wacht te slepen omdat ze al jaren meegaan.