Onschuldig slachtoffer schietpartij Oude Turfmarkt uit ziekenhuis

De Duitse toeriste die dinsdagavond op de Oude Turfmarkt in het centrum werd neergeschoten omdat ze toevallig in de buurt liep bij een schietpartij is weer uit het ziekenhuis. Ook een andere vrouw uit Duitsland werd geraakt. Zij kon ter plaatse worden behandeld aan haar verwondingen.

De vrouwen, 22 en 26 jaar, werden kort na het schietincident dinsdagavond op de Oude Turfmarkt aangetroffen. Meerdere omstanders lieten aan AT5 weten dat er drie of vier knallen te horen waren.

Onderzoek

De politie is op zoek naar twee verdachten, die kort na de schietpartij zijn weggerend. Het is niet duidelijk welke richting ze zijn opgegaan. Ook is nog niet duidelijk wat de aanleiding is geweest van dit schietincident. Op dit moment wordt dat door de recherche onderzocht. De politie is voor meer informatie op zoek naar getuigen.